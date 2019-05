Leonardo Giani di Simmons & Simmons è Professionista dell'anno Assicurazioni

Leonardo Giani, partner di Simmons & Simmons, ha ricevuto il premio quale Professionista dell'anno Assicurazioni ai TopLegal Industry Awards che si sono tenuti il 16 maggio nei prestigiosi spazi di Palazzo Mezzanotte a Milano.



Il premio riflette la profonda conoscenza del settore assicurativo acquisita negli anni da Leonardo e il lavoro e le sinergie sviluppate dal suo team.



La giuria di professionisti ha in particolare riconosciuto che Leonardo è "considerato l'astro nascente del settore e ha saputo conquistare fiducia e apprezzamento di clienti e controparti".

TopLegal è una delle pubblicazioni leader del mercato legale e i propri Industry Awards premiano le eccellenze e le competenze di settore attraverso una giuria composta quest'anno da 66 business leader.



Andrea Accornero, Country Head per l'Italia, ha così commentato: "Leonardo ha un'esperienza molto ampia in materia e questo riconoscimento segna un importante traguardo per il team di Litigation e per l'intero Studio".



Leonardo Giani ha commentato: "E' un immenso piacere condividere questo riconoscimento con il mio team e con tutti i colleghi di Insurance Litigation dello Studio, un vero punto di riferimento a livello internazionale del settore