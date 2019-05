VOLVO AUTOSTAR CHEF FORENSE - ONE NIGHT IN JAPAN

Ieri nell'esclusivo show room Volvo Autostar di Via Salaria 1282 si è aperta ufficialmente la nuova stagione di Chef Forense, succulento ed esclusivo format ideato dall'Avv. Nicola Colavita che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali all'alta cucina, giunto quest'anno alla sesta edizione.

"Chef Forense ha lo scopo di mettere insieme persone selezionate per farle conoscere, divertire e rilassare attraverso la cucina e la condivisione di quello che viene preparato: è un ottimo modo per fare network che coinvolge non solo gli ospiti ma anche diversi brand – ha dichiarato l'Avv. Nicola Colavita (in foto con il team di Chef Forense)".

Tutto esaurito e posti in piedi per una serata dal sapore orientale.

Sotto la guida degli Chefs Sandro Masci e Edoardo Cartocci i partecipanti si sono divertiti a preparare prima e degustare poi alcuni piatti della cucina tradizionale giapponese come il sushi rools vegetariano, i nigiri al salmone e homasaki rools".

Presenti all'evento, accolti dal titolare di Volvo Autostar Pierluigi Mauro accompagnato dalla moglie Ludovica Mancini, il Presidente della FederGolf Lazio Carlo Scatena, la Baronessa Dani D'Okhusyen, il capo redattore di Rai 2 Marco Mazzocchi, l'inviata de La Vita in Diretta Elisa Silvestrin, la fashion tailor Alessandra Gattari, la fotomodella Eleonora Zacchini, l'imprenditrice venezuelana Sara Linares, l'imprenditore Alessandro Baioni, il direttore di Acqua di Parma Roma Ignazio Cusmano i fratelli Daniele, Alessandro e Manuel Piscioneri titolari del brand Alta Sartoria Ilario, gli Avv.ti Giuseppe Vona, Ilenia Guerrier i, Paola Cittadini, Annarita Graziano e Alessia Polverisi.

Oltre al main sponsor Volvo, tra i partner dell'evento Acqua di Parma, Forte Village, Acqua Filette, Casale del Giglio e Les Chefs Blancs. Media Partner Diritto 24 de Il Sole 24 Ore.