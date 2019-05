Bastianini Carnelutti si rafforza nel diritto Commerciale e Finanziario

Lo Studio Bastianini Carnelutti amplia la propria struttura nell'area del diritto commerciale e finanziario.

L' Avvocato Gaudiana Giusti avvia la propria collaborazione con lo Studio apportando competenze nell'ambito del diritto commerciale e societario, bancario, finanziario e del mercato dei capitali.

Gaudiana Giusti ha collaborato in precedenza con importanti studi legali, ricoperto il ruolo di General Counsel in primari istituti bancari ed è inoltre un amministratore indipendente in società quotate