FIVELEX CON GREEN STONE SICAF NEL LANCIO DI UN NUOVO COMPARTO DI REAL ESTATE

Fivelex Studio Legale ha assistito Green Stone SICAF nel lancio di un nuovo comparto dedicato all'acquisto di un'immobile a Roma, di proprietà del Fondo Alpha, gestito da DeA Capital Real Estate SGR, ed al successivo progetto di valorizzazione.

Il team di Fivelex, composto da Francesco Di Carlo, Matteo Catenacci e Rodolfo Margaria, ha assistito la SICAF sui profili regolamentari del nuovo comparto nonché nella definizione e negoziazione del contratto di investimento con gli investitori.

Gli altri studi coinvolti nell'operazione per la SICAF sono stati Giovannelli e Associati, per i profili fiscali, e Grimaldi Studio Legale, per i profili banking relativi al finanziamento dell'investimento da parte di UniCredit, assistita da DLA Piper.