Gitti and Partners con Moleskine nell'acquisto della Start Up digitale Edo.io

Gitti and Partners ha assistito Moleskine nell'acquisto da parte di Telecom Italia Ventures, Club Italia Investimenti 2 e FIRA di Edo.io.

Edo.io è una software house impegnata nella realizzazione di servizi digitali per la produttività e la creatività che ha sviluppato un'agenda digitale che permette ai propri utenti di organizzare le proprie giornate e le proprie attività personali e professionali, fondendo insieme contenuti digitali volti alla creatività come immagini, note e link insieme a contenuti più prettamente legati alla produttività come calendari, promemoria e to-do list.

Il Team di Gitti and Partners che ha affiancato il team Moleskine, formato da Olga Bologna (per gli aspetti M&A) e Peter Jensen (per gli aspetti di Digital Business Innovation), è stato guidato da Vincenzo Giannantonio insieme a Marco Bertucci, Giulia Fossati e Nicola Malta per gli aspetti M&A, da Gianluigi Strambi per gli aspetti fiscali, da Elisa Mapelli per gli aspetti giuslavoristici, da Flavio Monfrini per gli aspetti legali.

I venditori sono stati assistiti dai rispettivi dipartimenti legali interni.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Giuseppe Malta.