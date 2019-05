L&B Partners Avvocati Associati nella cessione di un impianto a biomassa e di una rete di teleriscaldamento ad Edison

L&B Partners Avvocati Associati, ha assistito i soci fondatori nella cessione della società A.En.B. S.r.l. e della sua controllata A.En.W. S.r.l., in favore di una società facente parte del gruppo Edison.

Le società target sono titolari di un impianto cogenerativo alimentato a biomassa sito nel Comune di Busca (CN), con capacità installata di 1 MW elettrico e 4 MW termici, e di una rete di teleriscaldamento ad esso collegata, in grado di fornire calore per 11 GWh termici l'anno.

L&B Partners Avvocati Associati ha affiancato i venditori nella redazione e negoziazione della documentazione contrattuale con un team guidato dal managing partner Michele Di Terlizzi, coadiuvato dal senior associate Giuseppe Candela e dalla trainee Chiara Bertolini.

L&B Partners, con un team composto dal partner Gianguido Arcangeli, dal vice-president Stefano Galbusera e dall'analyst Carlo-Felice Balduzzi, ha supportato i venditori, in qualità di financial advisor, in tutte le attività afferenti l'implementazione del deal, dalla valutazione del progetto fino alla negoziazione e strutturazione dell'operazione.

Edison è stata assistita dall'Avv. Barnaba Ricci ed ha agito con la direzione legale interna con l'Avv. Annabella Di Leo.