Tina Lombardi alla guida del business development di in2law

Nell'ambito del consistente piano di sviluppo e potenziamento delle proprie attività, che stanno ridefinendo la relazione tra le aziende e i professionisti del diritto, in2law annuncia l'ingresso di Tina Lombardi per il ruolo di Business Development & Clients Relations.

Tina Lombardi, avvocato in Italia e UK, dopo importanti esperienze in studi internazionali a Londra, ha collaborato con Axiom e, dopo aver ricoperto il ruolo di general counsel per una nota multinazionale italiana del lusso, negli ultimi anni si è occupata di recruiting nel settore legale con focus sul mercato in-house per un primario operatore internazionale.