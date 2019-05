Il nuovo codice del Lavoro 21° edizione - Maggio 2019

Il volume, nella prima sezione, considera i provvedimenti normativi relativi alla tematica del Codice. A corredo, nelle successive sezioni contenute nel CD, sono presenti una selezione di interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza (legittimità), una relativa agli accordi interconfederali e una di schemi (esemplificativi della norma).

Tra le novità della ventunesima edizione segnaliamo: il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (quota 100); il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 relativo alle disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese; il Decreto Legge 9 maggio 2018, n. 44 in materia di recupero e tenuta dell'occupazione relativi a crisi aziendali, oltre al completamento dei piani di nuova industrializzazione.

Nel CD troviamo un'ampia rassegna dei documenti interpretativi dell'ultimo anno tra cui ricordiamo: la Circolare 29 gennaio 2019, n. 11 (Requisiti per la pensione anticipata, Pensione quota 100); la Circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 6 (Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti); la Circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 5 (Integrazione, Fondo di solidarietà del Credito, il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, Indennità di disoccupazione NASpI, indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2019).

Edizione maggio 2019: https://www.shopping24.ilsole24ore.com/