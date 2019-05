China Merchant Group e Haitong a Milano con lo studio Curtis

Mercoledì 29 maggio, lo Studio Curtis ospiterà nei propri uffici di Corso Matteotti 3, a Milano, un incontro sulle opportunità per attrarre investimenti cinesi in Italia: interverranno Stefano Schiavo, Ceo per l'Europa di China Merchants Industry Technology (Cmit), che controlla 53 porti in 20 paesi oltre alla China Merchants Bank, una delle principali banche coinvolte nell'iniziativa Belt & Road, e Jin Jing Shi, Managing director di Haitong International Securities, una delle maggiori banche d'investimento cinesi. Saranno inoltre presenti il Console economico per la Repubblica Popolare Cinese a Milano, Li Shaofeng; il Direttore generale della Fondazione Italia-Cina, Vincenzo Petrone, già ambasciatore in Giappone e Brasile; Nicola Verdicchio, senior Vice president e Chief legal officer Pirelli, e, per lo Studio Curtis, i partner Ian Tully e Xiuru Xie, che guida l'ufficio Curtis di Pechino.

L'incontro si svolgerà tra le 12,30 e le 14,30 ed è aperto alle imprese italiane interessate a entrare in contatto con gli investitori cinesi, società di private equity, merchant bank, consulenti finanziari, soggetti coinvolti in progetti infrastrutturali.