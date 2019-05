Contributi per l'efficientamento energetico

GAZZETTA UFFICIALE







Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 27 maggio 2019, n. 122) il Decreto Mise 14 maggio 2019 che dispone l'assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Nel testo (art. 1) vengono previsti sia l'ammontare delle risorse assegnate a ciascun comune sia l'eventuale decadenza dall'assegnazione del contributo, con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019.

Le disposizioni operative per l'attuazione della misura saranno fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.