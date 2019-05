Grimaldi studio legale nel finanziamento da 60 mln ad Aeroporti di Puglia

Grimaldi Studio Legale nell'operazione di finanziamento da parte di un pool di banche con capofila UBI Banca, anche banca agente e banca depositaria del pool, composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare Pugliese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Mediocredito Centrale a favore di Aeroporti di Puglia, per 60 milioni di euro. Grimaldi Studio Legale - grazie anche alla sede di Bari guidata dall'Avv. Giancarlo Luglini - ha seguito l'intera operazione con un team guidato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco Sciaudone ( foto) e composto dall'Avv. Maria Chiara Cieri coadiuvata dall'Avv. Massimiliano Romani, per gli aspetti di diritto finanziario, dall'Avv. Cristiano Chiofalo per gli aspetti di diritto amministrativo e dal dott. Riccardo Salvatori e dall'Avv. Riccardo Cimato, per gli aspetti di diritto fiscale."