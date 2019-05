Misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Con delibera del 22 maggio 2019 il CSM si occupa dell'organizzazione delle ferie estive

Il 22 maggio 2019 il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina, con delibera, le ferie dei magistrati e la trattazione delle udienze per gli ordini civili secondo il disposto dell'articolo 16, comma 4 del DL 132 del 2014. Il CSM stabilisce che dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre non possono essere fissate udienze per la trattazione degli affari ordinari, ma saranno trattati solamente gli affari urgenti, come nel periodo feriale. In diversi uffici le tabelle feriali indicano i c.d. "periodi cuscinetto" più brevi e sono state fissate udienze ordinarie solo dopo il 15 luglio, per chi saranno rinviate le udienze non urgenti precedentemente calendarizzate. Per quel che concerne le giornate del sabato (13 luglio e 8 settembre) dovrà essere garantita la presenza solo per i turni che sono già in calendario. Alla seguente delibera, che serve per organizzare l'imminente periodo estivo, seguiranno altre modifiche che determinano con maggior chiarezza l'organizzazione del riposo feriale.