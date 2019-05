La basca Orkli entra con il 45% nel capitale sociale del Gruppo Giordano.

Un'alleanza vincente per i due protagonisti che grazie alle importanti sinergie saranno in grado di sviluppare innovative soluzioni di prodotto e conquistare nuovi clienti e mercati.

La cooperativa di Guipúzcoa, parte della MONDRAGON Corporation e il Gruppo Giordano rafforzano la loro posizione sul mercato dopo l'operazione, conclusa con successo in questi giorni, dell'acquisizione da parte di Orkli del 45% del capitale della società italiana.

Orkli è leader mondiale nel mercato della sicurezza del gas e punto di riferimento nel settore del riscaldamento dell'acqua e dell'Home Comfort a livello globale.

Creata nel 1974, impiega 1.100 lavoratori in Ordizia (Guipúzcoa), Italia, Cina e Brasile, con un fatturato di 250 milioni di euro e l'esportazione di oltre l'80% della sua produzione. Grazie alla politica di alleanze e acquisizioni sviluppata negli ultimi anni (acquisizione del 40% della società italiana Valmex nel 2015, alleanze e collaborazioni con Università come Bayreuth, Mondragon o l'Istituto Fraunhofer, centri tecnologici come Ikerlan, Tecnalia o il Centro Stirling e start-up come Embeblue e Iddo), l'offerta dell'azienda è più completa, quasi integrale, e le consente di aumentare le possibilità commerciali e di posizionarsi come attore globale.

Il Gruppo Giordano progetta e produce innovativi sistemi di controllo elettronico per impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), sistemi di gestione dell'energia domestica e sistemi di controllo della combustione per OEM.

Nato nel 2007, il Gruppo cresce rapidamente grazie alla fusione con realtà leader nei rispettivi settori e ad una continua e significativa attività di ricerca e sviluppo.

Con un organico di 160 persone, e un fatturato che nel 2018 si attesta a circa 20 milioni di euro, ha sede centrale a Verona e uno stabilimeto produttivo in Romania.

L'ingresso di Orkli nel Gruppo Giordano favorirà lo sviluppo di progetti con un alto tasso di innovazione, ampliando e integrando l'offerta al mercato di riferimento di Orkli - il riscaldamento dell'acqua e il riscaldamento domestico - al know-how chiave del Gruppo Giordano nei sistemi elettronici (come Lambda control, IoT, Predictive maintanance).

"Seguiamo la tabella di marcia del nostro piano strategico, in cui abbiamo dichiarato la nostra intenzione di essere proattivi in operazioni e alleanze che offrono nuove opportunità per lo sviluppo futuro della nostra attività", ha dichiarato Patxi López Urkiola, Direttore Generale di Orkli. "L'acquisizione del 45% del Gruppo Giordano si inserisce perfettamente in questa strategia, introducendo nel nostro progetto un'azienda che ci offre valore aggiunto, conoscenza e applicazioni concrete e avanzate per le nostre attività".

Per Bruno Giordano, fondatore e Presidente di Gruppo Giordano "Questa alleanza rientra perfettamente nel nostro disegno di creare valore aggiunto mettendo a fattore comune idee, risorse e conoscenze tecniche in un settore in sempre più rapida evoluzione. Da sempre siamo convinti che fare sistema sia la risposta ad un mercato globale e sempre più dinamico. Con Orkli abbiamo l'opportunità di approfondire le nostre competenze specifiche sulla combustione per migliorare i nostri sistemi autoadattativi per la riduzione delle emissioni inquinanti negli impianti di riscaldamento residenziali ma abbiamo anche acquisito la capacità di accelerare in modo significativo gli investimenti in innovazione, vero cuore pulsante del nostro gruppo. Posso affermare con orgoglio che questa alleanza permette a Gruppo Giordano di fare un vero e proprio balzo in avanti nei mercati di riferimento e soprattutto nei mercati in cui non eravamo ancora presenti."

Advisor finanziari e legali dell'operazione, EY per Orkli, con il Partner Jose María Rossi, Sebastian Capurro Boltendahl e gli avvocati Christian Busca, Associate Partner ed Erjena Agaraj, e Belluzzo International Partners per il Gruppo Giordano, con l'equity Partner Ignazio Stefano Barone e gli avvocati Andrea Moja e Chiara Gandini.