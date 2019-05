Manfredi de Vita in PwC TLS Avvocati e Commercialisti

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha annunciato l'ingresso nella propria divisione legale dell'avvocato Manfredi De Vita in qualità di of counsel.

Con l'ingresso di Manfredi de Vita lo Studio legale PwC TLS continua nel percorso di accrescimento delle competenze messe a disposizione dei propri clienti. Basato nell'ufficio di Roma, contribuirà alla crescita che negli ultimi ha caratterizzato la sede capitolina dello Studio, in particolare nelle aree, coordinate dall'avvocato Andrea Lensi Orlandi (valutare se tenere questo riferimento) di corporate deals, Insolvency, diritto amministrativo, diritto dell'Unione Europea, diritto della concorrenza e diritto delle nuove tecnologie.

Manfredi De Vita è un avvocato specializzato in diritto dell'Unione Europea e in diritto della concorrenza, sia europea che nazionale. Presta regolarmente la propria opera innanzi alla Commissione europea e all'Autorità nazionale in procedimenti di primaria rilevanza, in materia di antitrust, controllo delle concentrazioni ed aiuti di Stato, avendo rivestito, in relazione a questi ultimi, anche l'incarico di Monitoring Trustee.

Prima di intraprendere la professione, è stato Esperto Nazionale Distaccato presso la DG Concorrenza della Commissione Europea e Funzionario dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli "Federico II", ha completato la sua formazione conseguendo il Master in Diritto Comunitario presso il Collegio d'Europa di Bruges ed il titolo di Dottore di Ricerca in diritto della navigazione e dei trasporti presso l'Università degli Studi di Messina e l'Università "La Sapienza" di Roma.

Durante il percorso professionale è stato, tra l'altro, Presidente del consiglio di amministrazione di RetItalia Internazionale S.p.A., società del Gruppo Corvallis; Partner dello Studio Legale Fontana Galli e Associati; Avvocato nello Studio Legale Tizzano, poi divenuto EJC-Roberti e Associati; membro dell'Osservatorio sulla Convenzione Europea presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio ed ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Autore del primo case book italiano sull'antitrust, "Il Diritto della Concorrenza nella Giurisprudenza", nonché di numerose pubblicazioni in tema di diritto europeo e della concorrenza; è stato selezionato da alcune delle principali guide internazionali tra i migliori avvocati italiani in diritto europeo e della concorrenza.