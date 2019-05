Recupero del credito professionale con la Clausola Multistep: depositato il lodo arbitrale in appena 5 mesi

La Camera Arbitrale di Primavera Forense prosegue incessantemente la propria attività di risoluzione di controversie.



Nel caso qui prospettato si tratta di un procedimento per mancato pagamento degli oneri professionali per il quale è stato appena depositato un nuovo lodo arbitrale.



Un'importante associazione professionale legale internazionale ha inserito in tutte le lettere di incarico professionale la Clauola Multistep di Primavera Forense (ndr. una clausola di mediazione civile e arbitrato) con la quale le parti concordano che, in caso di controversia futura, le stesse si obbligano a effettuare prima un tentativo di mediazione civile e poi, in caso di mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro della Camera Arbitrale di Primavera Forense.



Ebbene, non avendo il cliente pagato l'attività professionale svolta dallo studio legale, quest'ultimo ha attivato la Clausola Multistep.



Si è tenuta prima una procedura di mediazione civile e, avendo avuto esito negativo,si è subito svolta la procedura arbitrale, in contumacia della parte convenuta.



All'esito della procedura, l'arbitro ha depositato un lodo di condanna della parte contumace al pagamento della sorte (29.000 €), oltre iva, cpa e rimborso spese generali; alla refusione delle spese di arbitrato; alla corresponsione delle spese legali per il procedimento arbitrale (5.000 €), oltre iva, cpa e rimborso spese generali.



In particolare, si evidenzia che l'arbitro ha avuto la prontezza di rideterminare il compenso professionale vantato da parte attrice, mettendola così al riparo da una sicura impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto.



Con la Clausola Multistep, lo studio legale ha ottenuto un titolo esecutivo e definitivo per il pagamento dei propri oneri professionali in soli cinque mesi.