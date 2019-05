Rödl & Partner con Deloitte Legal nella cessione di un portafoglio di impianti solari da AEGA ASA a Italia T1 Roncolo S.r.l

Milano, 31 maggio 2019 - Rödl & Partner e Deloitte Legal sono gli advisor dell'operazione di cessione di 8 impianti fotovoltaici, con una capacità produttiva complessiva di 8 MW, per un corrispettivo di 22,6 mln di euro da parte di AEGA ASA a Italia T1 Roncolo S.r.l, società controllata da Mareccio Energia.



AEGA ASA, società quotata di diritto norvegese, e Italia T1 Roncolo S.r.l., piatta-forma di aggregazione di impianti fotovoltaici in Italia, hanno raggiunto un accordo per la cessione da parte di AEGA ASA e AEGA YIELDCO AS di 7 SPV, detentrici di 8 impianti fotovoltaici a terra, con una capacità produttiva complessiva di 8 MW e localizzati nel centro/nord Italia. La conclusione del deal è prevista entro la fine del 2019.



Italia T1 Roncolo S.r.l. è stata assistita dal Team Energy di Rödl & Partner, coordi-nato dal partner Roberto Pera e composto Carlo Spampinato, Rosa Ciamillo e Gianluigi Delle Cave (aspetti legali/amministrativi), Bárbara Mateos Frühbeck e Silvia Batello (aspetti corporate), Emanuele Spagnoletti Zeuli, Claudio Finanze, Paolo Zani e Sonia Perone (aspetti Tax), Thomas Giuliani e Simone Faustini (aspetti Financial).



Il team Energy & Resources di Deloitte Legal, coordinato dal partner Antonella Alfonsi e composto da Emanuele Bottazzi, Ugo Attisani e Giorgio Cavazza, ha assistito AEGA ASA nella negoziazione del contratto e nella gestione degli aspetti regolamentari/amministrativi dell'operazione. Gli aspetti fiscali per conto di AEGA ASA sono stati seguito dallo Studio Torresi.