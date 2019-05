Tutti gli studi nel closing della ristrutturazione di Bialetti Industrie e nella contestuale emissione del prestito obbligazionario non convertibile "senior"

In data 28 maggio 2019, a seguito dell'intervenuta omologa, da parte del Tribunale di Brescia, dell'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis L.F. sottoscritto da Bialetti Industrie S.p.A. in data 27 febbraio 2019, sono stati posti in essere gli adempimenti costituenti il closing della complessiva operazione di ristrutturazione dell'indebitamento della società e di rilancio del relativo business. In tale contesto, Bialetti ha dato esecuzione all'emissione del prestito obbligazionario non convertibile "senior" denominato "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", il cui rimborso sarà prededucibile ai sensi dell'art. 182-quater, primo comma, L.F., e al contestuale rimborso, integrale e anticipato, dei prestiti obbligazionari non convertibili "interim" denominati, rispettivamente, "€17,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2023" e "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024". Banca Finanziaria Internazionale ha agito come agente di pagamento e account bank nel contesto dell'accordo di ristrutturazione, nonché come agente di pagamento del prestito obbligazionario, mentre Securitisation Services ha agito quale rappresentante dei portatori delle obbligazioni, banca agente e agente per le garanzie nel contesto del prestito obbligazionario. Le obbligazioni emesse a valere sul prestito "senior" sono state quotate sul "Third Market", sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna.



È stata inoltre data esecuzione alla cessione pro soluto, da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. a favore di Moka Bean S.r.l., veicolo di cartolarizzazione dei crediti costituito ai sensi della Legge 130/99, dei crediti rispettivamente vantati nei confronti di Bialetti e alla rinuncia, da parte di Moka Bean S.r.l., a una porzione dei predetti crediti di cui si è resa cessionaria, per un controvalore complessivo pari a Euro 6,1 milioni. Securitisation Services è stata nominata quale servicer dei crediti ceduti per conto di Moka Bean S.r.l..



BonelliErede ha assistito Bialetti Industrie e Bialetti Holding con un team guidato dai soci Vittoria Giustiniani e Paolo Oliviero e composto dal managing associate Gianpaolo Ciervo, i senior associate Alessandro Capogrosso e Raissa Iussig, l'associate Stefano Rossi, Fabrizio Bonato e Filippo Emanuele Sani per gli aspetti relativi alla operazione di ristrutturazione e rilancio nel suo complesso, ai temi di governance e di capital markets. Per gli aspetti relativi all'emissione obbligazionaria, BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dall'associate Teresa Pastore, con Allegra Arvalli e Paolo Invincibile.



Linklaters ha assistito Och-Ziff Capital Management LLC nel corso di tutta l'operazione di ristrutturazione, il quale ha agito come investitore e sottoscrittore del prestito obbligazionario, con un team coordinato dal partner Ettore Consalvi e composto dalla managing associate Valentina Armaroli, dal junior associate Filippo Azzano e dalla trainee Marilisa Ciotta. Per gli aspetti relativi all'emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior e della cessione dei crediti al veicolo di cartolarizzazione, Linklaters ha agito con il partner Ugo Orsini, la counsel Linda Taylor e gli associate Federico Fanelli Pratali e Marta Fusco. Per gli aspetti relativi alla governance di Bialetti Industrie in qualità di società quotata, Linklaters ha agito con il partner Ugo Orsini e la counsel Marta Sassella.



Latham & Watkins ha assistito Banca Finanziaria Internazionale, Securitisation Services e Moka Bean S.r.l., cessionaria dei crediti bancari, nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione, dell'emissione del prestito obbligazionario e della cessione dei crediti bancari a Moka Bean S.r.l., con un team composto dal partner Marcello Bragliani, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Tiziana Germinario ed Eleonora Baggiani.