Diego Conte, senior associate di De Berti Jacchia, è stato nominato rappresentante per l'Italia del Tax

Costituita nel 1959 e con sede a Bruxelles, la CFE rappresenta a oggi più di 200.000 consulenti fiscali appartenenti a 30 organizzazioni di 24 paesi europei. CFE si pone come obiettivo di contribuire al coordinamento e allo sviluppo della normativa fiscale in Europa, condividendo la visione dei componenti con le Istituzioni Europee e promuovendo il coordinamento delle leggi nazionali che regolano e salvaguardano la professione dei consulenti fiscali. Da anni la CFE rappresenta un interlocutore privilegiato delle Istituzioni Europee in materia fiscale.

Il Tax Technology Committee è uno dei comitati operativi in seno alla CFE e ha a oggetto lo studio delle problematiche fiscali legate alle operazioni economiche effettuate mediante gli strumenti digitali. Si occupa inoltre delle tematiche relative alla digitalizzazione del rapporto fisco-contribuente.

Diego Conte, che è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e Varsavia, si occupa di contenzioso fiscale da oltre dieci anni e ha sviluppato competenze specifiche nell'ambito della fiscalità delle operazioni digitali e della digitalizzazione del rapporto tra fisco e contribuente.