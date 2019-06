Hi.Lex nel bond di Abramo Customer Care sottoscritto da Tenax Capital

Tenax Capital ha sottoscritto un importante prestito obbligazionario emesso da Abramo Customer Care, società che raggruppa tutte le attività del Gruppo Abramo nel settore dei servizi di assistenza clienti e della gestione dei processi di back office, con rilevanti posizioni di mercato nei settori delle telecomunicazoni, utilities e pubblica amministrazione.

Nell'operazione, Tenax Capital e Abramo Customer Care sono stati assistiti dallo studio Hilex con Giovanni Nicchiniello e Francesco Cesaroni, per gli aspetti legali relativi all'emissione e alla sottoscrizione del prestito obbligazionario e da Giorgio Orlandini e Francesco Maria Paggini, per le tematiche fiscali.

Consilia, nella figura dei due soci Claudio Calvani e Carlo Arlotta ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario per conto di Abramo Customer Care.

Obiettivo principale del prestito obbligazionario, seguito per la società dal CFO ed Amministratore Fabio Focarelli e dal consulente del gruppo Antonio Pagano, è quello di finanziare un piano di diversificazione attraverso investimenti e acquisizioni sia in Italia che all' estero.