Donne e compliance: scenari attuali e prospettive future

L'evento organizzato da LAW - Leadership Alliance for Women, gruppo di lavoro dello studio Dla Piper, impegnato sui temi della diversity - ha permesso alle professioniste dello studio e del mondo di impresa di parlare di etica di impresa e carriere al femminile nel settore della compliance.

LAW - Leadership Alliance for Women - il gruppo di lavoro dello Studio legale DLA Piper che si impegna in prima linea nel promuovere il valore professionale delle donne - ha organizzato la seconda edizione di "Women in Compliance", evento dedicato ad incontrare il talento femminile in settori di primario interesse nel mondo legale e promuovere insieme etica e legalità d'impresa.

L'incontro si è tenuto oggi, mercoledì 5 giugno, presso via della Posta 7 a Milano alle ore 16.30, dando spazio all'approfondimento di attuali temi di compliance discussi nell'ambito di sei tavole rotonde. L'appuntamento con Women in Compliance si terrà anche a Roma, negli uffici di via dei Due Macelli, 66, mercoledì 19 giugno 2019.

Federica Bocci (Lead Lawyer DLA Piper) ha introdotto i lavori, dando inizio ai sei dibattiti interdisciplinari. Giulia Zappaterra (Lawyer DLA Piper) e Anna Paola Lenzi (Data Protection and Compliance Officer, TeamSystem) hanno moderato la discussione sui profili di maggiore interesse del GDPR e sulle evoluzioni ad un anno dalla sua applicabilità; Nicoletta Alfano (Lead Lawyer DLA Piper) e Sabina Baruffaldi, (Compliance & AML Responsible Serenissima SGR), hanno discusso il tema del conflitto di interessi nelle SGR; Ilaria Curti (Lead Lawyer DLA Piper) e Cristina Pestelli (Compliance Manager Corporate Internal Audit & Compliance, A. Menarini) hanno presentato le questioni di maggiore interesse e i nuovi trend collegati al coordinamento degli Organismi di Vigilanza nei gruppi; Sara Sparagna (Legal Director DLA Piper) ha illustrato lo sviluppo e la distribuzione dei prodotti assicurativi nel nuovo contesto della IDD e i profili di responsabilità delle compagnie e degli intermediari. Raffaella Quintana (Partner DLA Piper) ha discusso delle novità legislative e dei riflessi sull'attività di impresa derivanti dalla recenti riforme in tema di Anticorruzione; Carmen Chierchia (Partner, DLA Piper), Daria Dickman e Claudia Soravia (Key Account Manager Reaas) hanno focalizzato l'intervento sull'importanza di conoscere gli aspetti inerenti il business aziendale che generamo impatto sull'ambiente, quali aspetti regolatori, autorizzazioni ambientali, controllo delle matrici e degli impatti ambientali, rispetto delle prescrizioni.

Raffaella Quintana, a chiusura dell'evento, ha commentato: "Il dibattito tra le professioniste partecipanti ai diversi tavoli è stato ricco di spunti e riflessioni ed ha permesso non solo la condivisione di best practice ed un confronto virtuoso ma anche una proficua occasione di networking al femminile".