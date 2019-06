LCA rafforza il dipartimento Labour con Ranieri Romani

Milano, 5 giugno 2019 - LCA Studio Legale è lieto di annunciare l'ingresso in qualità di socio dell'avv. Ranieri Romani. L'Avv. Romani, che proviene dallo studio Toffoletto De Luca Tamajo, dove ha lavorato per oltre otto anni dopo aver precedentemente collaborato con lo studio LabLaw, vanta una solida esperienza nella consulenza e nel contenzioso giuslavoristico, nelle procedure di licenziamento collettivo e nei trasferi- menti d'azienda. Si occupa inoltre di agenzia e assiste società italiane e straniere (in particolare ope- ranti nei settori IT, food, insurance, manifatturiero e private equity) su tutte le questioni inerenti al diritto del lavoro e sindacale, anche nel contesto di operazioni straordinarie. Ha maturato infine una particolare expertise anche nell'ambito delle politiche di remunerazione nei settori regolamentati e del diritto sportivo.



L'Avv. Romani è socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani), EELA (European Employment Lawyers Association) e AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport). Questo ingresso, che si inserisce a pieno titolo del percorso mirato di crescita da tempo intrapreso da LCA, conferma la decisa volontà dello Studio di potenziare, da un lato, un dipartimento considerato strategico come quello del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, e, dall'altro, di arricchire la pro- pria offerta di consulenza legale con ulteriori competenze nell'ambito del diritto dello sport, una practice di grande attualità e ad alto potenziale di sviluppo.