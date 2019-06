A Milano torna la Legalcommunity Week, con Gubitosi, Alfano, Tamagnini

Legalcommunity Week





Dal 10 al 14 giugno torna a Milano la Legalcommunity Week, evento dedicato al mondo del business law.

La manifestazione, promossa da LC Publishing Group con il Patrocinio del Comune di Milano e giunta alla terza edizione, trasformerà per cinque giorni il capoluogo lombardo nella capitale del mercato legale europeo, coinvolgendo le principali personalità dei più importanti studi legali italiani e internazionali, e i protagonisti del mondo delle direzioni d'affari legali d'azienda e della finanza.

Previsti 28 appuntamenti, tra conferenze tematiche, tavole rotonde, business lunch ed eventi di entertainment, circa 5.000 partecipanti attesi, 56 tra partner e sponsor, 120 speaker e oltre 70 ospiti internazionali che si confronteranno sulle principali sfide della professione legale e del business: dall'innovazione all'intelligenza artificiale e al 5G, dall'economia circolare alle opportunità di investimento nei mercati emergenti (come Africa e Medio Oriente), dall'international M&A alle ripercussioni della Brexit.

La Legalcommunity Week si aprirà lunedì 10 giugno (ore 8.45) all'Excelsior Hotel Gallia di Milano, con una conferenza dedicata all'innovazione tecnologica nel settore legal con la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Gagliardi (Managing Partner di Deloitte Legal), Ferruccio de Bortoli (editorialista Corriere della Sera), Jacques Moscianese (Responsabile della Direzione Affari Istituzionali di Intesa Sanpaolo) e Aldo Scaringella (Managing Director di LC Publishing Group e Iberian Legal Group).

Tra gli altri appuntamenti, spicca anche l'incontro di martedì 11 giugno (ore 8.45), sempre all'Excelsior Hotel Gallia, incentrato sulle opportunità di business in Africa e Medio Oriente e sul ruolo dell'Italia, al quale prenderanno parte anche Stefano Simontacchi (Presidente di BonelliErede), Angelino Alfano (Of Counsel di BonelliErede), Vincenzo De Luca (Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Affari Esteri) e Jas Cheema (Partner di Accuracy).

Mercoledì 12 giugno (ore 18) da Legance la conversazione tra Luigi Gubitosi (Amministratore Delegato e Direttore Generale di Telecom Italia) e Filippo Troisi (Senior Partner Legance) sul tema "Leadership, 5G e nuove tecnologie".

Giovedì 13 mattina (ore 8), durante l'incontro "Breakfast on Finance", si terrà il faccia a faccia tra Maurizio Tamagnini (Amministratore Delegato di FSI) e Francesco Gianni (Socio Fondatore di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners).

Sempre il 13 (ore 9.30), all'Excelsior Hotel Gallia di Milano si terrà la conferenza "International M&A", promossa dallo studio Chiomenti, con gli interventi, fra altri, di Vincenzo Aliotta (Financial Lines Director AON), Marco Reggiani (General Counsel di Snam) e Giuseppe Catalano(Company Secretary e Head of Corporate Affairs di Assicurazioni Generali).

Alla manifestazione parteciperanno in qualità di relatori, anche rappresentanti di aziende come Airbnb, Audemars Piguet, Carlsberg, Coca Cola, Diadora, Enel, Google, Mediaset, Prada, Siemens, Snam, Tesla, The New Yorker, Total, Toyota, Uber, Whirlpool.

Spazio anche ad attività di intrattenimento. Mercoledì 12 giugno, infatti, i protagonisti della Legalcommunity Week avranno la possibilità di svestire per qualche ora i panni di professionisti del business law e di indossare, in mattinata, le scarpe da running per una corsa di 6 km non competitiva sull'Alzaia Naviglio Grande e, in serata, le vesti di musicisti per partecipare al Corporate Music Contest, gara musicale tra band composte almeno da un legale, commercialista o banker, che si svolgerà al Fabrique di Milano. Media partner del contest, Rolling Stone.

Come in ogni edizione, una serata sarà dedicata alla premiazione degli studi legali e dei professionisti che si sono maggiormente distinti nel corso dell'ultimo anno. I Legalcommunity Corporate Awards saranno conferiti giovedì 13 giugno alle 19.15 presso WJC Square.

Sono partners della week;

Accuracy, BonelliErede, Boursier Niutta& Partners, Brandstock, Carnelutti Studio Legale Associato, CastaldiPartners, Chiomenti, Credito Fondiario, Deloitte Legal, DLA Piper, Freshfields Bruckhaus Deringer, Gattai Minoli Agostinelli Partners, Gatti Pavesi Bianchi, Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Hogan Lovells, Intesa Sanpaolo, LabLaw Studio Legale, Lipani Catricalà & Partners, Led Taxand, Legance, Lexant, Limatola Avvocati, MOPI, Panetta & Associati, Pavia e Ansaldo, Pirola Pennuto Zei & Associati, SZA Studio Legale, Toffoletto De Luca Tamajo, Unbuonavvocato.it, Watson Farley& Williams.

Supporters della Week;

Ordine degli Avvocati di Milano, ACC, AIDP Lombardia, AIGI, Aija, Aisca, Aitra, Andaf, Asla, Camera Arbitrale di Milano, Ecla, Esla, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Ispramed.

Sono rispettivamente Communication Partner dell'iniziativa The Skill, Energy Partner Axpo, Technical Sponsors ArkadiaTranslations e Legos.