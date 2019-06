Lipani Catricalà con Laziocrea per la candidatura del Borgo di Civita di Bagnoregio a patrimonio dell'UNESCO

Lo Studio legale Lipani Catricalà & Partners ha assistito con successo la società.

Lo Studio Lipani Catricalà & Partners a fianco di Laziocrea S.p.A. per l'affidamento del servizio di advisory per la redazione e promozione della candidatura del Borgo di Civita di Bagnoregio tra i patrimoni dell'Umanità tutelati dall'UNESCO.

Lo Studio ha assistito Laziocrea S.p.A., società in house della Regione Lazio, nella predisposizione della strategia, nel supporto all'indizione e allo svolgimento della gara per l'affidamento dei "servizi di assistenza e redazione del Dossier e del Piano di gestione per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO del Borgo di Civita di Bagnoregio".

Il contraente prescelto si occuperà della redazione del Dossier, dell'organizzazione e finalizzazione di tutte le attività necessarie per sottoporre all'ufficio UNESCO di Parigi la candidatura del borgo di Civita di Bagnoregio per l'inserimento tra i patrimoni dell'Umanità.

L'elaborazione della strategia della gara ha dovuto tenere conto (al fine di renderle compatibili con la normativa italiana per l'affidamento di contratti pubblici) non solo delle tempistiche e dei complessi procedimenti interni, di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma anche delle procedure – in larga parte consuetudinarie – dell'ufficio UNESCO di Parigi.

Nell'attuazione del citato progetto lo Studio ha agito con un team composto dall'Avv. Roberto Ferraresi coadiuvato dall'Avv. Jacopo Polinari.