Entro il 2050, la plastica negli oceani peserà più di tutti gli animali che li popolano. Solo in Italia, lo spreco alimentare vale 10 milioni di tonnellate, pari a 11 miliardi di euro, ovvero circa 450 euro a famiglia. La sfida è anzitutto culturale, finalizzata a far evolvere in modo sano le nostre abitudini alimentari nel rispetto dell'ambiente.

La Scala Società tra Avvocati, in collaborazione con Tre Cristi Milano e banco23, promuove un dialogo sui temi della sostenibilità tra Alex Bellini, esploratore, e Franco Aliberti, eco-chef.

L'appuntamento è oggi, 6 giugno, alle 18:30, presso l'Auditorium Piero Calamandrei di La Scala Società tra Avvocati, in via Correggio 43, a Milano.

Alex Bellini è impegnato nella navigazione dei 10 fiumi più inquinati dalla plastica al mondo. Favorire un nuovo senso di comprensione e rispetto per l'ecosistema più minacciato e delicato è lo scopo della sua impresa "10 RIVERS 1 OCEAN".

Franco Aliberti ha fatto della responsabilità e della sostenibilità la sua filosofia in cucina. Ha deciso di eliminare lo spreco alimentare, valorizzando elementi o parti che spesso vengono scartati.

Il racconto della navigazione sul fiume Gange, attraverso una mostra di fotografie di Mauro Talamonti, sarà il punto di partenza del confronto tra Alex Bellini e Franco Aliberti sulla necessità di promuovere politiche di sviluppo sostenibile per l'ambiente.

Seguirà un cocktail con un menù sostenibile curato da Franco Aliberti per Tre Cristi Milano e banco23.

Il flyer dell'evento