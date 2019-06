DUE NUOVI COUNSEL IN CLIFFORD CHANCE: SARA MANCINELLI E STEFANO PARROCCHETTI

Clifford Chance si rafforza nelle aree ECM, M&A e Tax.



Investe sui propri talenti, privilegiando percorsi di crescita interna.



Milano, 7 giugno 2019 – Lo Studio legale Clifford Chance annuncia la promozione a Counsel di Sara Mancinelli e Stefano Parrocchetti Piantanida, entrambi già Senior Associate dello Studio. Sale così a 8 il numero di Counsel di Clifford Chance in Italia.



Sara Mancinelli, dottore commercialista, opera nel dipartimento Tax, dove nel corso degli anni si è specializzata in real estate e contenzioso tributario con focus sugli aspetti di natura penale. La sua promozione va a rafforzare il team fiscale che rappresenta un'eccellenza dello Studio in grado di prestare assistenza in complesse operazioni di fusione e acquisizione, finanza e mercati dei capitali, sia fiscalità diretta che indiretta.



Stefano Parrocchetti Piantanida, avvocato, opera nelle aree del Corporate Finance e segue principalmente complesse operazioni di Equity Capital Markets, public e private M&A. La sua nomina testimonia il focus e l'investimento in aree da sempre strategiche per Clifford Chance.

"Mi congratulo con Sara e Stefano per i risultati conseguiti – commenta Giuseppe De Palma, Managing Partner di Clifford Chance per l'Italia – La loro nomina a Counsel è la prova del continuo sviluppo e rafforzamento dello Studio in settori per noi determinanti. Entrambi hanno dimostrato negli anni di avere maturato specializzazioni e profonde competenze, utili alla nostra clientela e rilevanti per il mantenimento del nostro posizionamento distintivo. Le loro promozioni confermano, inoltre, il nostro impegno nel favorire e privilegiare percorsi di crescita interna, atti a valorizzare e trattenere i giovani talenti. Approccio che da sempre ci contraddistingue sul mercato".



Sara Mancinelli è entrata in Clifford Chance come Associate nel 2011 nel dipartimento Tax, dove negli anni ha sviluppato una pluriennale esperienza affiancando primarie società e fondi di investimento in complesse acquisizioni immobiliari, operazioni di finanziamento, cartolarizzazioni, emissioni di bond; nonché banche, assicurazioni e asset manager in contenziosi tributari e negoziazioni di accordi con l'Agenzia delle Entrate in fase precontenziosa. Tra le operazioni più recenti, ha lavorato alle emissioni obbligazionarie di ENI ed Unicredit sul mercato USA rispettivamente del valore di $1 miliardo e $1,25 miliardi; alla strutturazione di linee di credito per €537,5 milioni per il rifinanziamento di impianti fotovoltaici del fondo Tages. In ambito real estate, ha seguito l'acquisizione su Milano di tre immobili da parte di Starwood Capital e di quattro (due a uso uffici e due hotel) da parte di Swiss Life; Dea Capital nella strutturazione di una piattaforma di investimento pan-europea; nonché AXA Investment Managers e UBS Asset Management nelle loro più importanti operazioni degli ultimi anni. Nel 2004 si è laureata in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università Commerciale L. Bocconi.



Stefano Parrocchetti Piantanida ha fatto il suo ingresso in Clifford Chance nel 2006 come Trainee. Negli anni è cresciuto, ampliando e diversificando le proprie competenze e la propria expertise fino a diventare Senior Associate nel 2015. Avvocato ammesso all'Ordine dal 2011, Parrocchetti ha seguito nel corso della sua pluriennale carriera alcune delle più rilevanti e strategiche operazioni sul mercato italiano sia in ambito M&A che equity capital markets. Tra le più importanti, ha prestato assistenza nel processo di privatizzazione di Poste Italiane; nel piano di rafforzamento patrimoniale di Banca Carige; nei processi di quotazione in Borsa di numerose società quali Pirelli, Banca Farmafactoring, Space, Yoox e altre. Nel 2006 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.