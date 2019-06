GIUSEPPE SARTORIO ENTRA NEL TEAM DI SCOUTING CAPITAL ADVISOR

Con oltre 20 anni di esperienza nell'M&A, ricoprirà il ruolo di Managing Partner

Milano, 7 giugno 2019 - Scouting Capital Advisors, struttura professionale indipendente specializzata in Corporate Finance e Family Office, comunica l'ingresso di Giuseppe Mario Sartorio come nuovo Managing Partner del Gruppo dal 3 giugno 2019.



Già Global Relationship Manager dell'area Financial Sponsor Coverage di Banca Intesa e con 20 anni di esperienza maturata nell'M&A di Banca IMI del Gruppo Intesa Sanpaolo, Giuseppe Sartorio andrà a integrare e incrementare la grande expertise nel settore M&A dei professionisti della Società. In particolare, avrà l'obiettivo di ampliare il raggio d'azione di Scouting Capital Advisors nei settori del private equity e del largo consumo, facendo valere i consolidati rapporti e il track record operativo maturati nelle precedenti esperienze professionali.



In precedenza, ha maturato esperienze lavorative in Natwest Ventures, Price Waterhouse e Gruppo FIAT (negli USA). Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino e MBA presso SDA Bocconi Milano, Sartorio è membro di AIAF e dell'Advisory Board italiano di San Telmo Business School, tra le principali in Europa e il cui fiore all'occhiello è il Dipartimento delle aziende alimentari.



Nata dall'incontro di storie ed esperienze ventennali tra IAC SIM e Scouting Spa, Scouting Capital Advisor collabora con una rete di partner internazionali - operatori del settore bancario, advisor indipendenti, ma anche società di consulenza con sedi in Europa e nei principali mercati extra europei, con cui individua e offre le migliori opportunità di investimento e di gestione del capitale a imprenditori e imprese in un contesto globale.



L'area M&A, con particolare riferimento a operazioni cross border, è una delle maggiormente sviluppate all'interno della Società; dagli Stati Uniti al Giappone, Cina ed India, Brasile passando per l'Europa, Scouting Capital Advisors può contare su una solida rete di relazioni professionali che rappresenta un valore aggiunto importante ed essenziale nel percorso di sviluppo ed esecuzione delle operazioni di investimento. Dal 2001 ad oggi Scouting ha concluso oltre 100 operazioni in Italia e all'estero, di cui le ultime nei primi mesi del 2019: l'acquisizione del Gruppo Spagnolo Tiruna SL da parte del Gruppo Fosber SpA di Lucca, leader internazionale nella costruzione di impianti per la produzione di cartone ondulato, e l'integrazione tra BCC SanBiagio e BCC Prealpi, che ha dato vita a Banca Prealpi SanBiagio, la più grande Banca locale del Triveneto.



L'ingresso di Giuseppe Sartorio consentirà di sviluppare e arricchire il patrimonio di conoscenze e di competenze del Gruppo, guidato da Rinaldo Sassi (Founding Partner), Filippo Bratta (Managing partner) e Marco Musiani (Managing Partner).