Grimaldi e Gitti nell'acquisizione di un ramo d'azienda di Acom da parte di Curium

In data 31 maggio 2019 Curium, nata dall'unione di IBA Molecular e Mallinckrodt Nuclear Medicine nonché leader mondiale nel settore dei radiofarmaci, ha acquisito da Acom, società centro di produzione industriale di radiofarmaci per l'Italia centrale fondata dal Dottor Gianluca Valentini, il ramo d'azienda relativo alla produzione e alla vendita di fluorodeossiglucosio, un radiofarmaco utilizzato nell'imaging diagnostico (il FDG).



Curium e' stata assistita da un team di Grimaldi Studio Legale, guidato del Corporate Partner Fabio Pizzoccheri, con l'assistenza del Counsel Nicoletta Carapella e dall'Associate Dauna Moratti per gli aspetti contrattuali e del Partner Maurizio Mengassini per gli aspetti di diritto amministrativo.



Acom e' stata assistita da un team di Gitti and Partners Studio Legale Associato, coordinato dal Managing Partner Prof. Gregorio Gitti e composto dal Partner Paola Sangiovanni e dal Senior Associate Filippo Rota per quanto riguarda gli aspetti contrattuali. Per gli aspetti di diritto amministrativo, la società è stata assistita dall'Avv. Federico Massa.



Il trasferimento del ramo d'azienda è in linea con la strategia di crescita di Curium, che ha l'obiettivo di espandere la propria offerta in Italia ed in particolare nell'Italia centrale, e consente ad Acom di concentrare la propria attività sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi radiofarmaci.