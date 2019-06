L'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia presentano

LE EMERGENZE NAZIONALI: IL RUOLO DEI MEDIA, DELLA MAGISTRATURA, DEGLI AVVOCATI E DELLA POLITICA

Tra doveri di responsabilità e tutela della fede pubblica



MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30

AULA MAGNA "EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI" - PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO



La cronaca degli ultimi anni ci ha posto innanzi ad eventi che hanno scosso profondamente il Paese: disastri ambientali, incidenti, scandali legati al mondo della sanità.

L'iniziale messa in stato accusa di interi settori della società da parte della magistratura inquirente e del mondo dell'informazione ha spesso contribuito a diffondere nella pubblica opinione una cultura del mostro; se non che la stessa magistratura è altrettanto spesso giunta, in sede giudicante, a conclusioni diametralmente opposte.

In queste situazioni chi difende le vittime?

Chi assicura agli indagati presunti colpevoli un equo processo, anche alla luce delle distorsioni determinate dai media?

Che strumenti si possono utilizzare per ristabilire il principio della presunzione di innocenza e assicurare il diritto alla verità?



