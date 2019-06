Lo studio legale Bressan vince per Leucos Group SpA alla Corte d'Appello di Venezia

L'Avv. Lucia Bressan, socia fondatrice dello studio legale Bressan di Treviso ha difeso con successo Leucos Group in liquidazione nell'appello proposto da una società canadese, dinanzi alla Corte di Appello di Venezia per dei crediti che Leucos Group vantava per la vendita di prodotti di illuminazione, del valore ad oggi attualizzati di circa € 500.000.



La Corte di Appello di Venezia, nel confermare la pronuncia del Tribunale di primo grado, ha affrontato diversi rilevanti profili sia processuali che sostanziali: dalla decorrenza del termini della riassunzione del processo in seguito alla dichiarazione di fallimento nonché i requisiti ed il formalismo della comunicazione effettuata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 92 L.F., per poi soffermarsi nel merito sugli elementi che distinguono il contratto di distribuzione da un rapporto di vendita continuativa (internazionale). Respinto l'appello, la Corte ha posto a carico della società canadese le spese e le competenze.