Allen & Overy e Clifford Chance nella vendita delle attività nel settore avicolo del Gruppo BRF in Europa e Tailandia a Tyson International

Il 3 giugno 2019 il Gruppo BRF – una delle maggiori realtà operanti in ambito food a livello mondiale - ha perfezionato la vendita delle sue attività nel settore avicolo in Europa e in Tailandia.

Per l'Italia, l'operazione ha visto la cessione della partecipazione di maggioranza del capitale della società BRF Italia S.p.A., detenuta dalla società austriaca BRF GmbH, alla società americana Tyson International Holding Co. La partecipazione di minoranza di BRF Italia S.p.A. continua ad essere detenuta dal Dott. Giuseppe Grigolini.

Nell'operazione il venditore, il Gruppo BRF, è stato assistito da Allen & Overy, con un team guidato, per l'Italia, dal partner corporate Paolo Ghiglione (nella foto) coadiuvato dal senior associate Marco Biallo, dall'associate Laura Ersettigh e dalla trainee Dalia Abbate.

L'acquirente, Tyson International Holding Co., è stato assistito da Clifford Chance con un team guidato, per l'Italia, dal socio Paolo Sersale, coadiuvato dalla senior associate Cristiana Visco e dalla trainee Elena Calsamiglia.