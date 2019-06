LCA e Orrick nell'acquisizione di Brainware da parte di Impresoft

LCA Studio Legale, con un team guidato da Benedetto Lonato, ha assistito Impresoft di Antonello Morina, già fondatore e guida storica di Esa Software, nell'acquisizione di Brainware, un'eccellenza italiana attiva nel mondo delle soluzioni Business Intelligence e Corporate Management Performance.

I soci di Brainware nel contempo sono entrati a far parte della compagine sociale di Impresoft.

Da oltre 30 anni Brainware progetta e realizza sistemi di pianificazione e controllo per la media e grande impresa, ed è oggi il partner digitale di importanti gruppi industriali con significative referenze in diversi settori dell'industria meccanica, del fashion, della distribuzione e consumer goods e del retail.

Impresoft nasce come PMI Innovativa, con l'ambizioso obiettivo di primeggiare nel combattuto mercato delle soluzioni ERP e dipartimentali, offrendo soluzioni software tecnologicamente avanzate e servizi professionali alle aziende italiane.

Orrick ha agito al fianco dei venditori, con un team guidato da Guido Testa e composto da Emanuela Longo e Chiara Arcangeli.

I termini dell'operazione restano confidenziali.