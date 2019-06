Edenred acquisisce Easy Welfare

Edenred accelera lo sviluppo e la crescita in Italia grazie all'acquisizione di Easy Welfare, il principale operatore italiano del settore. Dal 2006 Easy Welfare sviluppa soluzioni per sostenere il potere d'acquisto e favorire un maggior equilibrio tra vita lavorativa e personale dei dipendenti. Attraverso questa operazione, Edenred amplia quindi la propria offerta di soluzioni, avvalendosi dell'expertise di un gruppo consolidato di professionisti, guidati da Federico Isenburg. Nel 2018, Easy Welfare ha generato un fatturato di 11 milioni di euro da oltre 700 clienti aziendali e 600.000 beneficiari

Clifford Chance e Hogan Lovells hanno assistito rispettivamente Easy Welfare, operatore italiano dei servizi di welfare aziendale, e la multinazionale Edenred.

Clifford Chance ha assistito Easy Welfare in tutti i profili societari dell'operazione con un team guidato dal counsel Filippo Isacco (nella foto) insieme all'associate Elisa Ielpo. Mentre Ernst & Young ha prestato assistenza per la due diligence e Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario.

L'acquirente Edenred è stato assistito da Hogan Lovells con un team composto dal socio Luca Picone, il senior associate Fabio Caviglia e il trainee Valerio Bianchi.

I soci MVR e INJ TWO MOVE sono stati seguiti da Lca Studio Legale con un team composto dal partner Roberto de Bonis insieme all'associate Claudia Barone.

LED Taxand ha assistito Edenred per gli aspetti fiscali dell'operazione con un team coordinato di partner Guido Petraroli e Paolo Ruggiero coadiuvati da Luca Galliani.