GITTI AND PARTNERS CON IL GRUPPO CALVI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DELLE HOLDING

Lo Studio Legale Gitti and Partners con il partner Matteo Treccani e l'associate Giulia Fossati Zunino ha assistito le holding del Gruppo Calvi, Treci S.r.l. e Calfin S.p.A., nell'ambito della negoziazione, definizione ed esecuzione dell'accordo di risanamento del debito ex art. 67, comma terzo, lett. (d), l. fall. stipulato con le banche creditrici Credito Valtellinese S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A..

L'operazione, perfezionatasi ieri 29 maggio 2019 innanzi al Notaio Filippo Zabban in Milano con la fusione inversa di Treci S.r.l. in Calfin S.p.A., rappresenta il completamento del percorso di risanamento del Gruppo Calvi, già intrapreso con l'ingresso del fondo DeA Capital in Calvi Holding S.p.A.

Le banche creditrici sono state assistite dallo Studio Giovanardi Pototsching & Associati, con gli avvocati Carlo Giovanardi ed Elena Squintani