Lombardi e Associati e Simmons & Simmons nel finanziamento real estate di Compagnoni 12 Real Estate S.r.l.

Si è conclusa l'operazione di real estate finance relativa all'ottenimento di un finanziamento bancario di Euro 39 milioni per la riqualificazione residenziale del complesso immobiliare di oltre 8.000 metri quadri sito in Milano, Via Compagnoni n. 12 e che ha visto coinvolta Compagnoni 12 Real Estate S.r.l., i cui soci di riferimento sono Varia Structured Opportunities Real Estate e Saville Row Sarl (quest'ultima società costituita e gestita da York Capital Management Ltd). Parte dei costi della riqualificazione sono stati oggetto di un finanziamento a medio-lungo termine concesso da parte di Banco BPM S.p.A.

Compagnoni 12 Real Estate S.r.l. è stata assistita da Lombardi e Associati con un team guidato dai partners PierDanilo Beltrami e Mara Fittipaldi e composto dall'avvocato Alessandra Iandoli e dalla trainee Alice Alessandri, in relazione all'operazione di finanziamento bancario concesso da BPM.

Banco BPM è stato assistito nel finanziamento bancario dallo studio legale internazionale Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Davide D'Affronto e composto dalla senior associate Maria Ilaria Griffo e dal trainee Alessandro Severi.