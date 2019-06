Bernoni Grant Thornton e GT FAS assistono Enel Green Power nell'acquisizione di due progetti eolici in Campania

Bernoni Grant Thornton e GT FAS assistono Enel Green Power (EGP) nell'operazione avente ad oggetto l'acquisizione di due progetti eolici da realizzare in Campania: uno nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN) e l'altro nei Comuni di Baselice (BN), Molinara (BN) e Foiano di Val Fortore (BN).

Nell'ambito dell'operazione, il cui perfezionamento è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, sono stati stipulati, tra EGP e PLC Power (società del gruppo PLC, interamente partecipata in via indiretta dalla PLC S.p.A.), due contratti preliminari per la cessione del capitale sociale delle società veicolo titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici della potenza complessiva di 54 MW.

Grant Thornton Financial Advisory Services S.r.l. e Bernoni Grant Thornton, in qualità di advisor finanziario e fiscale dell'operazione, hanno agito con un team composto rispettivamente, per gli aspetti finance da Stefano Marchetti, Antonio Aiuto ed Edoardo Dell'Acqua, e per gli aspetti tax da Alessandro Dragonetti, Marco Pane e Vincenzo Strati. I professionisti hanno assistito il team di Business Development di Enel Green Power nel corso delle articolate trattative e negoziazioni volte alla definizione del prezzo finale di cessione e nella pianificazione fiscale delle attività contestuali e successive al closing dell'operazione.