BonelliErede ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2013

BonelliErede ha ricevuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013, attestato internazionale del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), da parte di Rina S.p.A..

Lo standard ISO/IEC 27001:2013 è una norma che definisce le best practice per l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, al fine di identificare e gestire le minacce alla sicurezza e proteggere le informazioni in qualsiasi forma e natura, cartacea e informatica, e che prevede un processo di certificazione e verifica annuale.

La certificazione è stata rilasciata a maggio 2019 da Rina S.p.A. - tra i principali enti di certificazione a livello mondiale - e consente a BonelliErede di assicurare ai propri clienti l'adozione di elevati standard qualitativi nell'ambito della gestione e del trattamento dei dati personali, contrastando i rischi per la sicurezza e proteggendo i dati sensibili.

Stefano Simontacchi, Presidente di BonelliErede, ha commentato: "La salvaguardia della protezione e della riservatezza delle informazioni è un elemento imprescindibile della nostra professione e caposaldo dei servizi offerti ai nostri clienti. Per questo, e alla luce di un contesto caratterizzato dalla crescente minaccia derivante da attacchi informatici, siamo molto soddisfatti di aver ottenuto la certificazione internazionale ISO/IEC 27001:2013 attraverso la quale saremo in grado di rafforzare ulteriormente questa tutela nei confronti dei nostri clienti".