CONVEGNO



L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, in collaborazione con ANCE Catania e con Confindustria Catania ha il piacere di presentare il convegno dal titolo: "PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E PROJECT FINANCING".

L'evento si terrà il 19 e il 20 giugno a Catania, presso la Sala ANCE, 2° piano, in Viale Vittorio Veneto 109.

Il corso è valido per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Revisori degli Enti Locali per un totale di 8 crediti formativi, in materia di contabilità pubblica e gestione economia e finanziaria degli enti territoriali. I crediti formativi, previsti dall'art. 10 della Legge Regione Sicilia n. 3 del 17/03/2016, sono anche utili per partecipare alle procedure di nomina dell'organo di revisione degli enti locali.

Presente il Gruppo 24 ORE, Media Partner Diritto24

Il programma