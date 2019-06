CONVEGNO

L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori - ha il piacere di presentare l'evento "L'ASSEGNO DI DIVORZIO. ESEGESI NORMATIVA ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE UN ANNO DOPO LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE".

Il convegno avrà luogo venerdì 14 giugno a partire dalle 15,00 presso Scuola AIAF - Via Lentasio 7 Milano

Programma

14 giugno 2019

Milano, Scuola AIAF - Via Lentasio 7

ore 15 - 18



Dott.ssa Laura Cosmai

Giudice VIII Sez. Civile, Tribunale di Milano



Avv. Giulia Sapi

Avvocato del Foro di Milano, Presidente AIAF Lombardia



Avv. Alessandro Simeone

Avvocato del Foro di Milano, Comitato Direttivo AIAF Lombardia