Allen & Overy e Gitti and Partners nell'acquisizione di Airpack S.r.l. da parte di Abriso NV

Abriso NV, società belga specializzata nei prodotti in polietilene, schiuma di polistirolo e pluriball per il settore dell'edilizia e l'industria degli imballaggi, con l'assistenza di Allen & Overy, ha annunciato l'acquisizione dell'italiana Airpack S.r.l., azienda di Ossago Lodigiano in Lombardia, che opera nella produzione di imballaggi in polietilene e polipropilene per uso edilizio e per il packaging, i cui venditori, che l'avevano acquisita tramite un buyout nel 2014 e successivi add-on, sono stati assistiti nell'operazione da Gitti and Partners.

Abriso ha siti produttivi in sette Paesi europei e Airpack S.r.l. detiene le società Jiffy Packaging, TAP Telion e Airpack con attività e siti produttivi in tutta Europa: con questa acquisizione si crea un gruppo che impiega circa 1600 addetti presso 19 sedi in 11 Paesi europei.

Il team di Allen & Overy che ha assistito l'acquirente, Abriso NV, è composto dal partner Paolo Ghiglione (nella foto) coadiuvato dal senior associate Marco Muratore e dal trainee Enrico Roveda per gli aspetti Corporate e M&A di diritto italiano. Il partner Pietro Scarfone con l'associate Luca Maffia e il trainee Giovanni Leuratti hanno seguito gli aspetti relativi al finanziamento. Il team di Allen & Overy è guidato dal partner Wouter Van de Voorde con la senior associate Juno Hautekiet, l'associate Esther Remy e il trainee Frederik Voet.

I soci venditori di Airpack S.r.l. sono stati assistiti da Gitti and Partners con un team composto dai partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, insieme all'associate Nicola Malta e, per gli aspetti fiscali, dal counsel Gianluigi Strambi.