Gli studi nell'integrazione tra ASTM e SIAS

ASTM e SIAS - assistite rispettivamente da Chiomenti e BonelliErede - hanno approvato un'operazione di integrazione, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di SIAS in ASTM, finalizzata alla semplificazione della catena di controllo attraverso la creazione di una "One Company" quotata, leader nel mercato delle infrastrutture e delle costruzioni.

Prima dell'integrazione è previsto che ASTM lanci un'Opa parziale sul 5% di SIAS a un prezzo unitario di 17,5 euro.

I Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS hanno altresì deliberato di convocare le rispettive assemblee straordinarie per l'approvazione del progetto di fusione.

Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine dell'anno.

BonelliErede ha affiancato SIAS con un team composto dal partner Mario Roli e dalla managing associate Livia Cocca, rispettivamente leader e membro del Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, e dal partner Alessandra Piersimoni e dalla managing associate Federica Munno, entrambe membri del Focus Team Capital Markets, coadiuvati da Giovanni Maria Fumarola, Matteo Garofalo e Filippo Emanuele Sani.

Chiomenti ha assistito ASTM con un team composto dai partner Carlo Croff e Marco Maugeri, dalla senior Chiara Delevati e dagli associate Edoardo Cossu e Gabriele Lo Monaco.