IL 24 GIUGNO IN FIEG "LE NUOVE FRONTIERE DEL GIORNALISMO DIGITALE"

NOTIZIE FIEG





Presentazione Rapporto Reuters 2019



Lunedì 24 giugno 2019, alle ore 15, in FIEG (Via Piemonte 64, Roma) si parlerà de "Le nuove frontiere del giornalismo digitale", in un workshop organizzato da FIEG e Google nell'ambito delle iniziative previste dall'Accordo strategico di collaborazione siglato nel giugno 2016.

Saranno commentati gli esiti del Reuters Institute Digital News Report 2019, il più importante e autorevole studio comparato dedicato al giornalismo online, realizzato annualmente dall'Istituto Reuters per lo studio del Giornalismo. Il Report realizza un'attenta analisi delle strategie di business e delle tendenze di consumo dei prodotti editoriali registrate in 37 Paesi del mondo (tra cui: sviluppo di strategie di paywall e donation-based; incremento delle interazioni con le news apps; riduzione della condivisione di news sulle piattaforme social).

Dopo i saluti introduttivi del Direttore Generale della Fieg, Fabrizio Carotti, terrà la sua relazione Nic Newman, autore dello studio e Senior Research Fellow presso il Reuters Institute, per la prima volta in Italia. Seguirà un panel di confronto, moderato da Antonio Polito (Corriere della Sera), al quale parteciperanno rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, del settore editoriale e di Google.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17,30. Per partecipare è necessario accreditarsi - entro venerdì 21 giugno 2019 - comunicando il proprio nominativo a: comunicazione@fieg.it (Tel. 3351777459).