gazzetta ufficiale

a cura della Redazione



Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. n. 138 del 14.06.2019) il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Nella prima parte sono riportate le disposizioni di modifica ed aggiornamento del Testo unico dell'immigrazione e del Codice penale in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

Nella seconda parte sono riportate le disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche e di sicurezza, mentre nella terza parte sono state infine inserite disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.