Baker McKenzie e DLA nell'accordo strategico tra Epipoli e Bregal Milestone

Baker McKenzie ha assistito Epipoli S.p.A., una delle più importanti aziende europee nel mercato dei servizi prepagati, in relazione all'operazione di ingresso nel capitale, con una quota di minoranza, da parte di Bregal Milestone, fondo internazionale che fa parte del private equity Bregal Investiments e che gestisce asset per 400 milioni di euro.

Si tratta di una delle maggiori operazioni, per dimensioni, nel settore Fintech in Italia. Con questa operazione, Epipoli punta su estero, prepaid ed engagement e Bregal Milestone fa il suo esordio in Italia.

Il team di Baker McKenzie ha agito con un team composto dal partner Pietro Bernasconi e dal counsel Chiara Marinozzi.

DLA Piper ha assistito Bregal Milestone con un team multidisciplinare che ha curato gli aspetti Finance, IPT, di diritto del lavoro, antitrust e assicurativo.