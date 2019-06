Gitti and Partners per Sequitur Capital nell'investimento in M.H. Crassus Inc.

Sequitur Capital, una società indipendente che investe in aziende ad alto potenziale di crescita operanti nei settori del deep tech e del software B2B in Europa e negli Stati Uniti, ha annunciato la firma degli accordi relativi al proprio ingresso nel capitale di M.H. Crassus Inc. con sede a San Francisco (USA).

Crassus ha sviluppato Beaconforce, una piattaforma software che combina machine learning ed emotional intelligence per la creazione di ambienti di lavoro che possano motivare i lavoratori e, in ultima analisi, migliorarne il rendimento.

Marco Di Miceli, Managing Partner di Sequitur Capital, ha manifestato il proprio entusiasmo e fiducia nelle potenzialità di Beaconforce e Massimo Fasoli, Partner di Sequitur Capital, ha aggiunto che Beaconforce ha un eccellente track record costituito da società clienti distribuite in tutto il mondo.

Infine, Sequitur accelererà l'espansione di Beaconforce grazie alla propria rete di esperti del settore aziendale e industriale negli Stati Uniti e in Europa, come dichiarato da Anastasio Scalisi, Partner di Sequitur Capital a Los Angeles (USA).

Lo Studio Legale Gitti and Partners, con un team composto da Stefano Roncoroni, Jessica Fiorani e Valeria Pistoni, ha assistito Sequitur Capital per gli aspetti legali relativi all'investimento.