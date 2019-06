"I Prossimi sviluppi dei Principi Contabili Nazionali"

aggiornamento dei principi contabili



L'Organismo italiano contabilità (Oic), nell'ambito del lavoro di aggiornamento dei principi contabili svolto in osservanza dell'articolo 12 del Dlgs 139/2015, ha rilevato che gli attuali principi contabili, non occupandosi nello specifico delle voci di conto economico, non trattano in un principio contabile la contabilizzazione dei ricavi.

"Diverse sono le questioni ancora aperte da approfondire, dichiara Elbano de Nuccio Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bari e componente del Consiglio di Gestione OIC. L'impostazione internazionale comporta alcuni problemi applicativi con riferimento alla contabilizzazione dei ricavi di beni e servizi quando gli stessi vengano venduti simultaneamente in un unico contratto. Gli attuali principi contabili nazionali a differenza dell'IFRS 15, invece, non richiedono espressamente di valorizzare separatamente i ricavi da vendita di beni da quelli da prestazione di servizi nel caso in cui il bene e il servizio siano venduti allo stesso cliente per un unico valore.

Non vi è dubbio, prosegue de Nuccio, che adottare, anche nell'ambito dei principi contabili nazionali, l'approccio del controllo comporterebbe l'obbligo di identificare le diverse componenti all'interno del medesimo contratto e di procedere poi ad applicare una diversa contabilizzazione per ciascuna componente con ciò garantendo una fedele rappresentazione. Ci sarebbe da affrontare anche il tema della prima applicazione del principio che comporterebbe modifiche retrospettive sui risultati dei precedenti esercizi. Le questioni aperte da affrontare saranno esaminate nel corso del Convegno organizzato dall'Ordine di Bari e dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) con la collaborazione degli Ordini di Brindisi, Foggia, Taranto e Trani, che si terrà il 24 Giugno p.v. dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la sede formativa dell'ODCEC di Bari in Via Marzano n.40.

L'esperienza del nostro Ordine, dichiara Mariano Dibitonto, C onsigliere delegato all'Area Revisione Legale dell'ODCEC di Bari, è un percorso di formazione costellato da attività volte a fornire ai nostri colleghi le competenze tecniche necessarie per essere competitivi nel mercato professionale. Abbiamo realizzato molteplici iniziative ed il convegno sul Discussion Paper sui Ricavi, organizzato con OIC ed in collaborazione con gli altri Ordini Pugliesi, è finalizzato a coinvolgere i colleghi nella elaborazione del nuovo principio contabile che impatterà in maniera significativa nella rilevazione dei ricavi aziendali."

Bari, 24 giugno 2019, Convegno dal titolo:"I Prossimi sviluppi dei Principi Contabili Nazionali"