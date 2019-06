Nasce Privacy&, la rivista di Egea in collaborazione con PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Nasce Privacy&, la rivista digitale trimestrale edita da Egea (casa editrice dell'Università Bocconi) in collaborazione con PwC TLS Avvocati e Commercialisti, che mette al centro la data protection.

Innovativa nel contenuto e nell'approccio, analizza le principali questioni della materia da una duplice prospettiva normativa e tecnologica.

Coinvolge una pluralità di professionisti: giuristi, docenti universitari, esperti in informatica e in cybersecurity, con l'intento di promuovere un confronto multidisciplinare negli ambiti direttamente e indirettamente coinvolti dalle tematiche privacy.

Privacy& non è solo una rivista ma un progetto articolato in cui non mancheranno eventi e incontri di formazione, oltre a newsalert dedicate agli aspetti emergenti del settore.

Una rivista - afferma il Direttore Responsabile Gaetano Arnò - destinata a chi nella vita dell'impresa ha responsabilità connesse con il vasto mondo del trattamento di dati personali: DPO, responsabili legali e compliance, privacy officers, CISO, responsabili internal audit, professionisti del marketing e tutti coloro che vogliono rimanere aggiornati su una tematica che ormai è parte della quotidianità di ciascuno.