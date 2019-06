BonelliErede e Grimaldi nella partnership Hera - Ascopiave da 1 miliardo di euro

I consigli di amministrazione di Ascopiave e Hera, assistite rispettivamente da BonelliErede e Grimaldi Studio Legale, hanno approvato la sottoscrizione di un term sheet vincolante per lo sviluppo di una realtà primaria nei territori del Nord-est, che potrà contare su oltre un milione di clienti energy, nonché contestualmente un riassetto delle rispettive attività di distribuzione gas.

In particolare, l'accordo nell'area commercializzazione clienti gas e energia elettrica prevede la creazione di un unico operatore per le rispettive attività commerciali nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, attraverso EstEnergy. Questa nuova realtà, che vedrà Hera al 52% ed Ascopiave al 48%, avrà un valore complessivo di 864,5 milioni con un ebitda di 69 milioni. D'altro lato, l'accordo nell'area della distribuzione del gas prevede la crescita di Ascopiave mediante l'acquisizione di 188.000 PDR.

Il Gruppo Ascopiave – leader italiano nel settore del gas naturale per ampiezza del bacino di clientela e per quantitativi di gas venduto - con questa operazione dà corso al piano di riposizionamento strategico, rafforzando la propria presenza nel core business della distribuzione gas, diventando il primo operatore nel Nord-Est con 775.000 PDR gestiti e un Ebitda aggiunto di 15,9 milioni. Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti, lato Ascopiave, da un team in house coordinato dal general counsel Federica Stevanin. BonelliErede ha agito al fianco di Ascopiave con un team coordinato dal partner Mario Roli e dalla managing associate Livia Cocca, rispettivamente leader e membro del Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, e dall'associate Merilina Lima Brito. Il partner Massimo Merola e il managing associate Omar Diaz hanno seguito i profili antitrust dell'operazione e il partner Luca Perfetti e il senior counsel Alessandro Rosi gli aspetti di diritto amministrativo.

Il Gruppo Hera, per parte sua, attraverso gli accordi con Ascopiave anticipa il raggiungimento dell'obiettivo dei 3 milioni di clienti nelle attività commerciali energy fissato nel piano industriale al 2022 e dà seguito al percorso di crescita che negli ultimi 10 anni ha consentito al Gruppo di raddoppiare la propria base clienti energy. Gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti, lato Hera, da Grimaldi Studio Legale con un team composto da Francesco Sciaudone, Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco, Daniela Fioretti e Flavio Iacovone.