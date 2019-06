LA GRIMALDI ALLIANCE PROSEGUE CON LA TURCHIA

Grimaldi Studio Legale continua lo sviluppo della sua presenza internazionale, arrivando con la Turchia alla decima giurisdizione coperta con la Grimaldi Alliance.

Grimaldi è orgoglioso di annunciare che lo Studio Balay, Eryigit & Erten (BEE) è il nuovo membro della Grimaldi Alliance per la Turchia.

BEE è uno dei più apprezzati Studi Legali in Turchia, che segue clienti locali ed esteri con un team di circa 30 professionisti, con una particolare esperienza in Societario, Litigation, Diritto del Lavoro, Concorrenza, M&A, ADR, Finance, IP, Real Estate, Pharma, Energy, Tech.

“Siamo davvero molto contenti della decima giurisdizione coperta con la Grimaldi Alliance!”- afferma Francesco Sciaudone (foto), Managing Partner di Grimaldi - “la Turchia rappresenta da sempre un importante mercato economico - commerciale per l’Italia: nel 2018 l’interscambio registrato è stato pari a euro 20 miliardi, mentre le imprese Italiane, ormai più di 1500 stabilmente operanti nel Paese, hanno effettuato Investimenti Diretti Esteri pari a euro 510 milioni. Grazie alla Grimaldi Alliance, potremo seguire in modo continuo e completo sia gli investimenti italiani in Turchia sia quelli degli investitori turchi in Italia.

Grimaldi Alliance è già presente in Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia e Spagna. Ulteriori ingressi sono previsti nelle prossime settimane.