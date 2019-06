LCA Studio Legale e fianco di Henraux nei contenziosi internazionali

LCA Studio Legale, con un team composto da Andrea Carreri (in foto), Paolo Tagliaferri Gentileschi e Beatrice Bottini e il supporto della sezione internazionale del dipartimento Contenzioso, unitamente all'avvocato Annamaria Tripicchio Rogier (del Foro di Toulouse – Francia), ha bissato il successo per la propria assistita Henraux S.p.A., azienda leader nel settore dei marmi di qualità, in una serie di controversie internazionali relative a forniture di marmi per la realizzazione di diversi siti leisure nel Sud della Francia.

Dopo la recente vittoria presso il tribunale di Toulouse per altra fornitura (2018), lo stesso Tribunale ha accertato il pieno e corretto adempimento da parte di Henraux S.p.A. dei contratti relativi alle forniture di marmo ad altri operatori francesi, decretando quindi la piena vittoria in giudizio per l'azienda italiana.