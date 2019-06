L'accordo con la Juventus segna il ritorno di Maurizio Sarri nel campionato di calcio italiano dopo la parentesi di un anno nella Premiere League.

Withers ha, in particolare, assistito Maurizio Sarri nella risoluzione anticipata e consensuale con il club inglese e nella conclusione del contratto con la Juventus con un team di legali anglo-italianodalle sedi di Londra e Milano.

All'operazione, guidata dal partner Luca Ferrari, Responsabile del dipartimento Sport a livello globale, hanno lavorato gli associate Libby Payne e Stella Riberti dagli uffici di Londra e Milano. "Siamo orgogliosi di avere assistito Maurizio Sarri in questa nuova avventura che lo ha portato sulla panchina della Juventus" afferma l'avvocato Luca Ferrari. "Questa operazione richiedeva la risoluzione del contratto nel Regno Unito e la contestuale definizione del nuovo contratto in Italia, mandato che abbiamo svolto grazie alla nostra presenza strutturata sui due mercati e alla nostra expertise nel settore sportivo e del calcio."